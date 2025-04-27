Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Сенат США готов ввести вторичные санкции против РФ, если Россия не согласится на мир.

Об этом он написал в соцсети Х.

"У меня есть двухпартийный законопроект с почти 60 соавторами, который введет вторичные тарифы для любой страны, покупающей у РФ нефть, газ, уран или другие продукты", - написал Грэм.

Он отметил, что сенат готов двигаться в этом направлении и сделает это подавляющим большинством голосов, если "Россия не пойдет на честный, справедливый и прочный мир".

Напомним, вчера президент США Дональд Трамп раскритиковал российские обстрелы Украины и снова начал грозить России санкциями.

"Не было абсолютно никакой причины, чтобы Путин последние несколько дней обстреливал ракетами мирные районы, города и посёлки. Это заставляет меня думать, что, возможно, он вовсе не хочет заканчивать войну - он просто тянет время со мной и должен быть наказан по-другому - например, через "банковские меры" или "вторичные санкции"?" - написал Трамп.

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