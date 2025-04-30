Украина готова к прекращению огня сразу на 60 или 90 дней, если к этому готова Россия. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Украина в очередной раз подтверждает свою готовность к мирным переговорам в любом формате, как только мы увидим, что Россия действительно готова к трудному пути к миру, а не только к мирному популизму или кратковременному пропагандистскому перемирию ради парада 9 мая", - написал он в соцсети Х.

Сибига отметил, что Россия может продемонстрировать свою готовность к мирным переговорам, согласившись на реальное прекращение огня на срок не менее 30 дней.

"Если Россия готова к 60- или 90-дневному прекращению огня, то и мы готовы. Россия должна прекратить говорить о своей готовности к миру и начать действовать, безоговорочно согласившись на реальное и прочное прекращение огня. Когда оружие замолчит, можно будет начать переговоры - в любом формате, который принесет мир" - заявил министр.

Напомним, Россия также заявляет о своей готовности к прямым переговорам с Украиной, но на 30-дневное прекращение огня Москва не согласна. Также РФ требует отменить указ президента Владимира Зеленского о запрете переговоров с Путиным.

Война в Украине идет 1162-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 30 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.