Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий.

Однако в Кремле считают, что и от Украины должен исходить сигнал о готовности к прямым переговорам. Пока, по словам Пескова, Москва "не видит никаких действий".

"Киев должен предпринять какие-то действия в этой связи. Есть юридический запрет. Пока не видим никаких действий", - сказал спикер Кремля.

Речь идет о требовании России отменить указ президента Украины от 2022 года, который запрещает вести переговоры с Путиным.

"Неоднократно подтверждалась президентом готовность российской стороны без каких-либо предварительных условий к началу переговорного процесса с Украиной, чтобы выйти в мирное русло. Усилия продолжаются", - отметил он.

Также Песков сообщил, что разговор Путина с президентом США Дональдом Трампом пока не запланирован, но может быть оперативно согласован в случае необходимости.

Напомним, позавчера Песков уже заявлял, что Путин готов к переговорам с Украиной без всяких предварительных условий.

А вчера он сказал, что во время переговоров с Россией об Украине представители США высказывают много идей, которые совпадают с позицией Москвы.