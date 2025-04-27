В переговорах с Россией по Украине США высказывают много элементов, которые совпадают с позицией Москвы.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, в настоящее время работа все еще продолжается.

"Сейчас предварительно говорить о каких-то условиях нельзя", - ответил Песков на вопрос журналиста.

При этом он не стал вдаваться в детали, заявив, что "переговоры не могут вестись публично".

Ранее Песков заявил, что Путин готов к переговорам с Украиной без всяких предварительных условий.

Напомним, накануне спецпредставитель США Стив Уиткофф прилетел в Москву на встречу с Путиным, чтобы обсудить урегулирование войны в Украине. Разговор между ними длился около трех часов.

Война в Украине идет 1159-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 27 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

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