Украина должна вывести войска из аннексированных Россией регионов Украины для завершения конфликта.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью изданию Le Point.

"В нашей конституции закреплены четыре региона (Запорожская, Донецкая, Херсонская и Луганская области - Ред.). Украинская армия должна сложить оружие и покинуть эти территории. Если она это сделает, военные действия прекратятся немедленно", - сказал спикер.

Также Песков сообщил, что ведется подготовительная работа ко встрече российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, встреча должна быть "продуктивной".

Напомним, план Трампа, который публикуют западные медиа, предусматривает окончание войны приблизительно по линии фронта, без передачи РФ не занятых ею территорий в границах Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

При этом западная пресса писала, что, на самом деле, Путин уже согласился на остановку войны по линии фронта и отказался от требований передачи всей территории четырех областей. Но официально это не подтверждалось.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в случае выхода Штатов из переговоров, Украина получит более жесткие условия мира.

Тем временем Трамп жестко раскритиковал Зеленского после провала переговоров в Лондоне и обвинил его в их срыве.

Также в своем заявлении с критикой Зеленского Трамп расставил точки над "i" по вопросу признания российского статуса Крыма. Глава Белого дома сказал, что предлагаемом США плане требований к Украине признать аннексию нет.