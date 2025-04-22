Президент РФ Владимир Путин предложил США заморозить боевые действия по нынешней линии фронта.

Об этом пишет газета The Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, 11 апреля Владимир Путин во время встречи со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом предложил ему заморозить боевые действия по нынешней линии фронта.

По словам троих собеседников издания, Путин заявил, что Москва готова отказаться от своих претензий на все территории четырех украинских регионов, об аннексии которых ранее объявил Кремль, и оставить за собой только те территории, которые Россия уже сейчас контролирует. То есть остановить войну по линии фронта.

Взамен Путин хотел бы, чтобы США признали Крым российским и заблокировали вступление Украины в НАТО.

По данным западных СМИ, оба этих условия Вашингтон готов выполнить ради завершения войны.

По данным FT, Трамп хочет достичь соглашение между РФ и Украиной уже к 30 апреля, чтобы он мог заявить, что выполнил свою миротворческую миссию за первые 100 дней своего президентства.

А РФ может прекратить боевые действия, когда полностью вытеснит украинские войска из Курской области, говорится в статье.

Публикацию Financial Times комментирует телеграм-канал "Политика Страны".

"Если верна информация FT о готовности Путина остановить войну по линии фронта (на что ранее уже согласилась Украина), то это означает, что полное прекращение огня до 30 апреля - реалистичная задача при выполнении двух моментов:

Все необходимые для этого условия будут реализовывать только США и не требовать их выполнения от Украины и ЕС. То есть если Путин поставил условием прекращения огня признание Крыма российским, то США это могут сделать. Если же аналогичное будет требоваться от Украины и Европы - то они с вероятностью, близкой к 100%, откажутся. Другой вопрос, что признание американцами Крыма российским откроет дорогу к аналогичному признанию и другими странами, а затем и к легализации прочих территориальных завоеваний РФ. То же и по санкциям. В рамках сделки свои санкции против РФ могут отменить США. Отмена европейских санкций (по крайней мере в ближайшие недели) - нереальна. Но, опять же, если сейчас отменят санкции американцы, то с большой долей вероятности при следующем продлении европейских санкций за это не проголосуют все страны ЕС, и они будут отменены. Полное вытеснение украинских войск из Курской и Белгородской областей, где ВСУ сейчас все ещё удерживают небольшие плацдармы.

Но, повторимся, согласие Путина остановить войну по линии фронта (если он действительно его дал) делает прекращение огня совсем не фантастической перспективой.

И это будет плохой новостью для Зеленского, который вынужденно (под давлением США) дал согласие на перемирие в уверенности, что от этого откажется Путин.

И если Путин согласится, то забрать свое согласие назад Киеву будет уже очень проблематично.

В этом плане показательны предупреждения, которые на прошлой неделе делали Трамп и Рубио, о том, что США могут "выйти из игры", если стороны не договорятся. С учетом того что Путин уже дал к тому времени согласие на прекращение огня (если верить FT), это действительно, судя по всему, было предупреждением именно Зеленскому и его европейским союзникам не "отыгрывать назад" ситуацию с согласием Киева на перемирие", - пишет "Политика Страны".

Ранее газета The Washington Post написала о сильном давлении США на Киев перед встречей в Лондоне. По данным издания, украинские и европейские официальные лица в Лондоне "столкнутся с предложением США признать аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта в рамках мирного соглашения".

Подробнее перспективы переговоров по перемирию в Украине мы анализировали в отдельном материале.