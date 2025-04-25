Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль готов достичь соглашения с США по Украине. При этом, по его словам, некоторые элементы необходимо "доработать".

Об этом он сообщил в интервью американскому каналу CBS.

"Президент США верит - и я думаю, справедливо, что мы движемся в правильном направлении. В заявлении президент упоминал сделку, и мы готовы к достижению сделки. Но есть определенные детали, которые следует доработать. Мы заняты именно этим процессом", - сказал Лавров.

По его словам, есть "несколько признаков того, что мы движемся в правильном направлении".

Ранее госсекретарь США Марко Рубио анонсировал новые встречи по Украине на выходных. До этого президент США Дональд Трамп обозначил срок заключения сделки - две недели.

Война в Украине идет 1157-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 25 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

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