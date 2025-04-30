В среду, 30 апреля, в Украине идет 1162-й день войны с Россией.

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9.47 В российском Муроме ночью дроны атаковали приборостроительный завод - крупнейший в РФ производитель капсюлей-воспламенителей для боеприпасов.

Об этом сообщают российские оппозиционные паблики со ссылкой на местных жителей.

Местные власти просто говорят о пожаре на предприятии.

9.05 Россияне захватили село Сухая Балка к югу от Константиновки. А также продвинулись в соседнем Торецке и Дачном.

Также у РФ продвижение в районе Константинополя, сообщает паблик Deep State.

В Сумской области российские войска расширили серую зону в районе Веселовки и Журавки. Бои дошли до села Беловоды.

8.55 В боях за Курскую область погибли около 600 солдат из Северной Кореи, пишет Reuters со ссылкой на данные южнокорейской разведки.

Всего потери КНДР, включая раненых, составляют 4700 человек (что совпадает с цифрами украинского Генштаба).

При этом северокорейские войска «продемонстрировали признаки улучшения боевых возможностей в течение примерно шести месяцев», заявляют в Сеуле.

8.47 В Харькове в ходе ночной атаки "Шахедов" пострадали 45 человек, заявили власти области. Среди пострадавших двое детей и беременная женщина.

Также повреждено по меньшей мере 77 жилых домов.

8.39 Европа точно не сможет разместить в Украине контингент из 64 тысячи военных, как планировалось ранее Также ей "будет трудно разместить 25 000 военнослужащих в Украине", хотя эта цифра может обсуждаться, пишет газета Times.

Первоначальную цифру в 64 тысячи озвучил британский адмирал Радакин. Из них 10 тысяч, как предполагается, британцы.

Однако "близкие союзники ясно выразили свои сомнения и указали, что силы такого размера потребуют в общей сложности 256 000 военнослужащих на местах в течение двух лет, с учетом ротации".

Поэтому надежды на 64 000 "сдерживающих" сил вряд ли оправдаются, говорят источники. По их данным, министры обороны по всей Европе заявили, что "нет никаких шансов", что они смогут достичь этого числа.

На встречах по этому вопросу министр обороны Литвы Довиле Сакальене сказала своим коллегам: "У России 800 000 [военнослужащих]. Позвольте мне сказать вам следующее: если мы не можем собрать даже 64 000, это не выглядит слабым - это слабо".

По словам источника, Эстония и Финляндия были обеспокоены тем, что любое развертывание сил в Украине ослабит их собственную пограничную оборону, а Польша, Испания и Италия дали понять, что не будут задействовать солдат.

"Без выделения [войск] крупными густонаселенными странами это тупик", - добавил источник. Франция заявила, что выделит примерно столько же, сколько и Великобритания, от 5000 до 10000 военнослужащих.

"Нежелание европейских стран отправлять наземные войска для защиты Украины привело к изменению мышления о том, как будут выглядеть эти силы в случае заключения мирного соглашения. Есть также опасения по поводу того, какими будут правила ведения боевых действий в случае нападения России", - говорится в статье.

Пока что, согласно наиболее вероятным планам, британские и французские военные инструкторы будут отправлены на запад Украины. "Однако они не будут находиться вблизи линии фронта, охранять ключевые объекты или защищать украинские войска", - пишет Times.

8.06 Путин хочет мира и готов прекратить боевые действия, заявил Трамп в интервью телеканалу ABC News.

"Благодаря мне, я действительно верю, что он готов прекратить боевые действия", - сказал Трамп. На вопрос, хочет ли Путин мира, президент США ответил: "Думаю, да".

"На самом деле, его мечта была - захватить всю страну. Думаю, благодаря мне он этого не сделает", - добавил Трамп. Он также сказал, что Россия смогла бы захватить всю Украину, если бы у власти в США остались "неудачники".

Телеведущий напомнил президенту, что на днях он раскритиковал Россию за обстрелы Украины и спросил, доверяет ли Трамп Путину.

"Я не доверяю вам (журналисту - Ред.). Я не доверяю многим людям. Я вам не доверяю. Посмотрите на себя… Но вот что я думаю. Думаю, что он (Путин - Ред.) - скажем так - он уважает меня. И я верю, что благодаря мне он не собирается захватывать всю страну", - сказал Трамп.

Президент США добавил, что "ему не понравились" недавние ракетные удары РФ. "Это было то, что мне не понравилось видеть, и я подумал, что это неуместно. Но я считаю, что вся эта война - неуместна", - сказал Трамп.

Он также не стал отвечать на вопрос, прекратят ли США военную помощь Украине, если не удастся заключить мирное соглашение.

"Я не хочу вам этого говорить. Я не скажу вам, сделаю я это или нет. Я хочу оставить это большой, толстой тайной, потому что не хочу испортить переговоры", - ответил Трамп.

"Я бы на месте Украины начал волноваться", - отреагировал журналист.

Напомним, вчера Трамп в другом интервью дал понять, что не планирует увеличивать поставки оружия Киеву.

7.47 Кадры вчерашних ударов "Шахедов" по Днепру.

Власти области сообщают о прилёте по предприятию. Также пострадали несколько частных домов, где погиб мужчина.