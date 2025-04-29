Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что объявленное Владимиром Путиным трехдневное перемирие на День Победы – это "начало прямых переговоров с Украиной без предварительных условий".

Об этом министр сказал на пресс-конференции.

При этом он фактически выступил с отказом на контрпредложение Киева о 30-дневном перемирии.

"Перемирие в данной ситуации (в случае 30-дневной остановки огня - Ред.) рассматривается как предварительное условие, которое будет использовано для дальнейшей поддержки киевского режима, его военных способностей", – сказал Лавров.

Он добавил, что Россия "не видит возможностей для честного мониторинга соблюдения длительного перемирия в Украине".

Напомним, в последние дни Москва неоднократно заявляла о готовности к прямым переговорам. В Кремле считают, что от Украины должен исходить сигнал о готовности к прямым переговорам.

Между тем советник главы Офиса президента Дарья Заривная назвала новое перемирие тактическими играми Путина. А МИД Украины призвал Россию объявить перемирие уже сейчас и на 30 дней, а не на три.