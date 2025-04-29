Президент США Дональд Трамп желает, чтобы было объявлено 30-дневное перемирие в войне в Украине, что уже поддержал Киев.

Об этом заявил спецпредставитель главы Белого дома Кит Келлог в эфире Fox News.

"Президент хочет всеобъемлющего прекращения огня как минимум на 30 дней, а затем мы сможем его продлить. Если посмотреть на все, с чем готовы работать украинцы, то теперь дело за россиянами, за Путиным. Я думаю, мы близки (к заключению соглашения по этому вопросу - Ред.)", - сказал Келлог.

Напомним, Владимир Путин вчера объявил перемирие на три дня: с 8 по 10 мая.

Владимир Зеленский в вечернем обращении назвал это предложение манипуляцией и заявил о необходимости 30-дневного перемирия. А в Белом доме заявили, что выступают за долгосрочное прекращение огня.

Война в Украине идет 1161-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 29 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Путин объявил трехдневное перемирие с 8 мая. Украина призвала объявить перемирие на 30 дней. На Покровском направлении обстановка ухудшается, а интенсивность российских атак возрастает. Deep State сообщает, что наблюдаются признаки усиления активности россиян на стыке Покровского и Торецкого участков.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.