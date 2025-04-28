Президент Украины Владимир Зеленский фактически отверг предложение российского лидера Владимира Путина о трехдневном перемирии в мае.

Об этом Зеленский сказал в своем традиционном вечернем обращении.

Украинский президент назвал это предложение Путина манипуляцией и заявил о необходимости 30-дневного перемирия, а не трехдневного.

"Сейчас вот снова очередная попытка манипуляций: почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить тишину Путина на время парада. Нет причин ждать 8 мая. Огонь должен быть прекращен не на несколько дней. Немедленное, полное и безусловное прекращение огня – и по меньшей мере на 30 дней", - сказал Зеленский.

Напомним, Путин сегодня заявил, что Россия объявляет одностороннее перемирие в дни 80-летней годовщины победы во Второй мировой войне - с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.

В свою очередь на Банковой назвали перемирие на 9 мая тактическими играми Путина.

Ранее глава Кремля объявлял пасхальное перемирие с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

А Зеленский заявил, что Украина готова придерживаться перемирия и после Пасхи.