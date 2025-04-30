В ходе короткой встречи с президентом США Дональдом Трампом в Риме украинский лидер Владимир Зеленский убеждал его не выходить из мирного процесса.

Об этом сообщает The Economist со ссылкой на украинские источники.

По информации издания, Зеленский заверял Трампа в готовности к безусловному прекращению огня.

"Зеленский использовал свои 15 минут, чтобы передать простое послание: Украина готова к безусловному прекращению огня, Россия — нет, и Трамп не должен отказываться от мира, который может принести только он. Публикация в соцсетях, сделанная американским президентом после встречи, указывает на то, что он понял послание. Его показательная критика Путина за то, что тот водит его за нос, стала самой резкой на сегодняшний день", - говорится в публикации журнала.

При этом источники The Economist рассказали о "новом импульсе" в переговорах и о том, что "впервые украинские переговорщики проявляют осторожный оптимизм".

Один западный чиновник выразил надежду на то, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто уже на этой неделе.

"Мы пытаемся улучшить нашу позицию. Но блефуют со всех сторон. И есть опасность, что кто-то переигрывает", - сказал высокопоставленный украинский чиновник.

Также в заметке отмечается, что на прошлой неделе переговоры в Лондоне "сблизили украинские и западные технические переговоры как никогда".

Напомним, западные СМИ после встречи украинского и американского президентов в Ватикане активизировали критику мирного плана США, призывая Киев не поддерживать его.

Подробно ход переговорного процесса после встречи Трампа и Зеленского в Ватикане мы описывали в отдельном материале.