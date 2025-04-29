Западные СМИ после встречи украинского и американского президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Ватикане активизировали критику мирного плана США, призывая Киев не поддерживать его.

Американская газета Politico пишет, что план Трампа может стоить Зеленскому президентства и дестабилизировать Украину. Поскольку для его реализации, по мнению издания, придется менять Конституцию страны и убирать оттуда стремление в НАТО, что вызовет "внутренние разногласия".

Также нестабильность в Украине могут вызвать крупные территориальные уступки РФ и отсутствие четких гарантий безопасности по итогам войны. А также компенсаций со стороны РФ, пишет Politico.

А британская газета Financial Times проводит мысль, что Украине вообще нет смысла договариваться с Трампом, поскольку президент США "ищет предлог" выйти из переговоров по Украине.

"Возможно, он использует незначительный прогресс в переговорах как "предлог" для того, чтобы заявить, что его работа выполнена", - говорится в сообщении, со ссылкой на источники.

Отмечается, что Трамп слишком торопится заключить соглашение, что может привести к большим уступкам Путину.

"Трамп готов воспользоваться любым прорывом на этой неделе. Эта неделя и этот прорыв будут знаменовать его первые 100 дней у власти - даже если это не будет долгосрочным решением", - сообщили газете собеседники.

"Некоторые элементы действительно хороши, но проблема в нетерпеливости, с которой это делается", - говорит ещё один источник FT.

В связи с этим в Европе все больше задумываются над тем, чтобы "поступить правильно, а не так, как хочет Трамп".

"Страна" уже анализировала, что после встречи Зеленского и Трампа в Риме в Украине прекратились разговоры о правках Киева к плану Трампа и "красных линиях". Одновременно потеплела риторика Трампа к Зеленскому и усилилась критика президента США в адрес РФ. Из чего возникла версия, что украинский президент согласился на условия мирного плана Трампа - с которыми, как видим, по-прежнему не согласна "партия войны" на Западе, которая теперь пугает Зеленского потерей власти.