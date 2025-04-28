В плане Трампа по завершению войны в Украине уже нет требования проведения выборов, пишет Радио Свобода со ссылкой на европейских дипломатов.

"К большому облегчению Европы, на данный момент исключен призыв к новым выборам в Украине – пункт, который, как говорят европейские дипломаты, тихо исчез из американских тезисов после того, как был первоначально упомянут в качестве потенциального условия. Тем не менее, Россия все еще может настаивать на этом", - говорится в публикации.

О том, что одной из главных задач Зеленского во время переговоров с Трампом было получения гарантии сохранения своей власти, ради чего он был готов пойти на уступки по многим другим вопросам.

Ранее стало известно, что президент США обрушился с критикой на Владимира Зеленского. На этот раз Дональд Трамп обвинил его в неподписании сделки по недрам Украины. Трамп потребовал подписать её "немедленно".

Он также назвал Зеленского "диктатором" и призвал скорее провести выборы, "иначе у него не останется страны".

Британские журналисты также обратили внимание, что в Украине растет монополизация власти Зеленским.