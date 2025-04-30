Между США и Украиной есть разночтения по подписанию сделки о полезных ископаемых. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Издание пишет, что украинцы надеялись подписать всеобъемлющее (рамочное - Ред.) соглашение, прежде чем согласовать детали, но США настаивают на том, чтобы все компоненты были согласованы вместе.

Ранее о том же писала Financial Times.

Bloomberg пишет, что американская сторона готова подписать все проекты уже сейчас.

Сделка предоставит США привилегированный доступ к новым инвестиционным проектам по освоению природных ресурсов Украины, включая алюминий, графит, нефть и природный газ, отмечает агентство.

В рамках соглашения США и Украина будут стремиться создать условия для "увеличения инвестиций в горнодобывающую промышленность, энергетику и связанные с ними технологии в Украине", говорится в проекте документа.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что завтра может быть подписана сделка о недрах. Также он говорил о существовании еще двух документов, но даты его подписания не уточнял.