Журналисты узнали о появлении разногласий между США и Украиной в сделке о недрах
Между США и Украиной есть разночтения по подписанию сделки о полезных ископаемых. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Издание пишет, что украинцы надеялись подписать всеобъемлющее (рамочное - Ред.) соглашение, прежде чем согласовать детали, но США настаивают на том, чтобы все компоненты были согласованы вместе.
Ранее о том же писала Financial Times.
Bloomberg пишет, что американская сторона готова подписать все проекты уже сейчас.
Сделка предоставит США привилегированный доступ к новым инвестиционным проектам по освоению природных ресурсов Украины, включая алюминий, графит, нефть и природный газ, отмечает агентство.
В рамках соглашения США и Украина будут стремиться создать условия для "увеличения инвестиций в горнодобывающую промышленность, энергетику и связанные с ними технологии в Украине", говорится в проекте документа.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что завтра может быть подписана сделка о недрах. Также он говорил о существовании еще двух документов, но даты его подписания не уточнял.