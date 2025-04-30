Подписание сделки о недрах с США еще может сорваться в последний момент. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Один из них, знакомый с позицией США, заявил сегодня, что переговоры не завершились, поскольку Украина пыталась пересмотреть условия, согласованные на выходных. Американцы обеспокоены, что это "приведет к снижению прозрачности и подотчетности, однако соглашение все равно может быть подписано уже в среду, если Украина вернется к первоначальным условиям".

Другой источник говорит, что проблемы возникли, когда министр экономики Юлия Свириденко уже летела в Вашингтон, и команда министра финансов США Скотта Бессента сообщила ей, что она должна "быть готова подписать все соглашения или вернуться домой".

По словам двух украинских чиновников, американцы хотят, чтобы Украина подписала сразу как рамочное соглашение, так и детальное соглашение о фонде, которое завершит полную сделку по минералам.

Украина заявляет, что они не смогут подписать оба документа в среду, поскольку соглашение о фонде должно быть сперва ратифицировано Верховной Радой.

Один из украинских чиновников, участвовавших в переговорах, выразил разочарование действиями США, заявив, что они обеспокоены тем, что "их ничего не устроит".

"Мы готовы подписать рамочное соглашение сегодня", - заявил чиновник, но добавил, что шансы на это не намного выше, чем "50 на 50".

Ранее премьер Денис Шмыгаль сказал, что соглашение будет подписано в ближайшие сутки.

Напомним, Киев и Вашингтон договорились, что в соглашении о недрах не будет засчитываться ранее предоставленная американская помощь.