Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп не теряет желания заключить с Украиной договор о совместном управлении добывающей инфраструктуры и логистики, обеспечивающей реализацию полезных ископаемых.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире телеканала Fox News, передаёт новостной веб-портал MSN.

"Сделка об Украине будет заключена. Переговорщики усердно работали в выходные, и в первую очередь это касается министра финансов Скотта Бессанта и президента", – отметил Уолтц.

Напомним, в пятницу глава Белого дома призвал президента Украины Владимира Зеленского "немедленно" заключить соглашение о недрах, потому что оно "опоздало на три недели".

Между тем война в Украине продолжается 1159-й день. Последние новостями с главными событиями 27 апреля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

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