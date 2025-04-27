Киев и Вашингтон договорились, что в соглашении о недрах не будет засчитываться ранее предоставленная американская помощь.

Об этом в своём телеграм-канале пишет премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с главой Минфина США Скоттом Бессантом.

"Достигнута договорённость о том, что в документ не будет засчитываться помощь, предоставленная до его подписания", – сообщил Шмыгаль.

По его словам, работа над соглашением ещё не закончена.

Напомним, по данным СМИ, проект договора, ранее предложенный Белым домом, содержал норму, что Украина должна вносить средства от продажи ископаемых в контролируемый американцами фонд – пока сумма не покроет затраты на помощь Киеву, выделенную при президентстве Джо Байдена.

То есть, со слов Шмыгаля, это положение из проекта соглашения исключили. В США этого пока не подтверждали.

Ранее глава США Дональд Трамп раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, что до сих пор не подписана сделка о недрах.

"Украина во главе с Владимиром Зеленским не подписала окончательные документы по очень важному соглашению о редкоземельных элементах с Соединёнными Штатами. Оно опоздало как минимум на три недели. Надеюсь, оно будет подписано НЕМЕДЛЕННО", – написал Трамп в своей соцсети.