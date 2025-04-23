Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры по сделке о недрах с министром финансов США Скоттом Бессантом и пообещал сообщить о "прогрессе" до 26 апреля.

Об этом Шмыгаль сообщил в своем телеграм-канале.

Премьер заявил, что правительство Украины поддерживает заключение соглашения и создание "инвестиционного фонда восстановления".

"Наши переговорные команды продолжают активную работу, как и предусмотрено подписанным меморандумом. Переговорные группы отчитаются о прогрессе до 26 апреля этого года", - написал Шмыгаль.

Украинский премьер добавил, что соглашение должно быть ратифицировано в Верховной Раде.

Ранее Шмыгаль сообщил, что вместе с правительственной командой приступает к работе в Вашингтоне на Spring Meetings 2025 Всемирного банка и МВФ. Переговоры по сделке о недрах в своем графике премьер не упоминал.

О том, что значит подписание меморандума о ресурсной сделке между Украиной и США, мы писали в отдельном материале.

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