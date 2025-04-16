Соединенные Штаты снизили сумму требований к Украине по ресурсной сделке, но не отказались от других "жестких" параметров соглашения.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией

"Администрация президента Дональда Трампа снизила свою оценку помощи, оказанной США Украине с начала полномасштабного вторжения России, с 300 миллиардов долларов до 100 миллиардов", - сообщает агентство.

При этом суть соглашения не изменилась - "США по-прежнему рассматривают сделку как возможность вернуть помощь, уже оказанную Украине за счёт прибыли фонда, при этом его предполагаемый объём в последнем проекте соглашения не указан".

Кроме того, "администрация Трампа продолжает уклоняться от обязательств по будущим инвестициям в фонд - ключевому интересу Киева - и отложила этот вопрос на дальнейшее обсуждение".

"Вместо этого Вашингтон настаивает на том, чтобы все расходы США военного времени на Украину считались их вкладом в фонд. Украинским переговорщикам не удаётся убедить американскую сторону отказаться от этого подхода", - говорится в статье.

Напомним, Украина отказывается признавать уже оказанную американцами помощь как свой долг перед США.

По данным Bloomberg, одна из задач Украины к следующей онлайн-встрече, которая состоится на этой неделе - представить подробности по конкретным проектам, которые могут быть реализованы в рамках соглашения.

Агентство напоминает, что проект соглашения предусматривает "многочисленные уступки со стороны Киева, включая долю США в потенциальных доходах от украинских инвестиций в такие прибыльные активы, как нефть, газ, редкоземельные металлы и морские порты".

Министр финансов Скотт Бессант, отвечая в понедельник на вопрос о ходе переговоров, сказал, что в выходные Украина представила встречное предложение и переговоры все еще продолжаются.

"Мы очень, очень близки к этому. Оно может быть подписано уже на этой неделе", - сказал Бессант.

Накануне Зеленский оценил переговоры Украины и США в Вашингтоне по сделке о недрах. По его словам, "пока обе стороны закончили встречу в позитиве".

Как соглашение о недрах повлияет на войну в Украине и судьбу Зеленского, мы анализировали в отдельном материале.