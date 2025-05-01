Украина и США подписали соглашение о природных ресурсах.

В Киеве и Вашингтоне прокомментировали подписанную сделку о недрах.



Глава Министерства экономики Юлия Свириденко подтвердила, что подписала от имени Украины соглашение о создании "Инвестиционного фонда восстановления США–Украина".

По версии Свириденко, ресурсы остаются в собственности Украины. Совместный фонд создаётся на условиях 50/50. Ни одна из сторон не будет иметь преимущественного голоса.

Фонд будет наполняться доходами от новых разработок. Речь идёт о 50% средств от лицензий на новые - то есть выданные после начала действия договора - проекты в сфере критически важных материалов, нефти и газа. Доходы от уже начатых проектов или запланированные бюджетные поступления от них не включаются.

Уже оказанная Украине американская помощь как взнос в Фонд не засчитывается. США вкладывают средства либо деньгами, либо в форме новой военной помощи - например, систем ПВО для Украины. Судя по формулировкам Свириденко, это решают американцы. При этом неизвестно, обязаны ли они вообще вкладывать средства в фонд.

Фонд поддерживается правительством США через агентство DFC, которое поможет привлекать инвестиции и технологии. Доходы и взносы фонда не облагаются налогами ни в США, ни в Украине.

Далее фонд сможет инвестировать в проекты по добыче полезных ископаемых, нефти и газа, а также в сопутствующую инфраструктуру или переработку. Конкретные инвестиционные проекты, на которые будут направлены средства, будут определяться Украиной и США совместно.

"Мы ожидаем, что в первые 10 лет прибыль и доходы Фонда не будут распределяться, а могут только реинвестироваться в Украину - в новые проекты или восстановление. Эти условия будут обсуждаться дополнительно", - заявила министр.

По ее словам, договор не предусматривает изменений в структуре собственности госкомпаний. Компании вроде “Укрнафты” или “Энергоатома” остаются в государственной собственности.

При этом для функционирования фонда потребуется внести изменения в Бюджетный кодекс Украины. Также данное соглашение должно быть ратифицировано Верховной Радой.

Свириденко подчёркивает, что соглашение не предусматривает никаких новых долговых обязательств Украины перед США.

В то же время президент США Дональд Трамп вновь заявил, что заключенная сделка позволит американцам вернуть часть помощи, которую они оказали Украине.

"Мы вложили туда 350 млрд долларов или около того, тогда как Европа - всего лишь 100 млрд. Так что мы должны хоть как-то вернуть часть своих инвестиций. Я чувствовал себя просто глупо. Поэтому я пришёл к ним (к украинским властям - Ред.) и сказал: смотрите, нам нужно получить доступ к редкоземельным элементам. У них отличные редкоземельные ресурсы - это определённые минералы, материалы, которые есть далеко не везде. Это их крупный актив.

И сегодня мы заключили сделку, по которой, теоретически, мы получим гораздо больше, чем эти 350 миллиардов. Я просто хотел защитить наши интересы. Я не хотел снова оказаться в глупом положении", - заявил Трамп.

А вот как прокомментировал подписание документа министр финансов США Скотт Бессант.

"Благодаря неустанным усилиям президента Трампа по обеспечению прочного мира, рад сообщить о подписании сегодня исторического соглашения об экономическом партнёрстве между Соединёнными Штатами и Украиной, предусматривающего создание Инвестиционного фонда восстановления Украины.

Это партнёрство позволит Соединённым Штатам инвестировать совместно с Украиной, чтобы раскрыть потенциал её экономического роста, мобилизовать американский капитал, управленческие стандарты и экспертные ресурсы, что улучшит инвестиционный климат и ускорит восстановление экономики Украины.

Сегодняшнее соглашение является чётким сигналом российскому руководству: администрация Трампа намерена добиваться мира, опираясь на принципы свободной, суверенной и процветающей Украины в долгосрочной перспективе.

Пришло время положить конец этой жестокой и бессмысленной войне. Убийства должны прекратиться, и как Соединённые Штаты, так и правительство Украины рассчитывают в кратчайшие сроки запустить в действие это историческое экономическое партнёрство", - заявил министр.

Гарантии безопасности

Текст украинско-американской сделки о недрах ещё не опубликован. Но ни в одном комментарии по его поводу, ни от Украины, ни от США не упоминается наличие в соглашении гарантий безопасности Украины, на которых ранее настаивал президент Владимир Зеленский (смотрим скрин его заявления от 23 февраля).

Если бы они там были, то логично предположить, что как минимум представители украинского правительства об этом бы заявили.

О наличии в сделке гарантий безопасности ничего не писали и СМИ, которые накануне рассказывали о содержании документа.

Напомним, что американцы изначально были против внесения в документ каких-либо гарантий, заявляя, что само по себе то, что США будут заниматься разработкой месторождений и прочими проектами в Украине будет гарантией безопасности.

Вчера эту же мысль повторил Трамп.

"Мы заключили сделку, где наши деньги защищены, где мы можем начать добычу и делать то, что нужно. Это также хорошо для украинцев, потому что там будет американское присутствие. И американское присутствие, я думаю, удержит много плохих игроков от нападения на страну или, по крайней мере, на тот район, где мы ведём добычу", – заявил Трамп.

Напомним, накануне глава Минфина США Бессант сообщил, что Украина в последнюю минуту решила внести изменения в соглашение о полезных ископаемых.

Позже о заключении ресурсной сделки между Украиной и США объявил американский президент Дональд Трамп.