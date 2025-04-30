США готовы подписать сделку с Украиной по ресурсам, если Киев отменит свои правки, предложенные.

сообщил американский министр финансов Бессант.

По его словам, если Украина будет готова к сделке, то она будет подписана в среду.

"Украинцы минувшим вечером решили внести некоторые изменения в последнюю минуту. Мы уверены, что они пересмотрят это", – сказал министр.

Ранее о разногласиях Украины, что препятствуют заключения соглашения о недрах, писали западные медиа.

Тем временем в Украине проходит 1162-й день полномасштабной войны. Последние новости с главными событиями 30 апреля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвигается в Сумской области. На карте Deep State населённый пункт Басовка уже перешёл в серую зону, что означает идущие попытки противника закрепиться там. Также в серой зоне оказались деревни Журавка и Весёловка. Российские паблики пишут, что их штурмовые группы уже подошли вплотную к селу Локня.

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