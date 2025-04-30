Россия готова обсудить с США американское присутствие на Запорожской АЭС в рамках мирного процесса.

Об этом заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев журналисту российского СМИ.

По его словам, такое решение может быть принято после указания от руководства страны.

"В случае принятия политического решения руководством страны мы готовы обсудить это с американской стороной", - сказал Лихачев.

Что значит это заявление

Как мы уже писали, относительно происходящего переговорного процесса между США и РФ о завершении войны в Украине существуют две прямо противоположные версии.

По одной из них, позиции сторон кардинально не сходятся по таким принципиальным пунктам, как, например, прекращение огня по линии фронта, к которому призывают американцы, в то время как Владимир Путин настаивает на передаче всей территории четырех областей, ограничении численности ВСУ и изменениях во внутренней политике Украины. Не сходятся они и насчет Запорожской АЭС, которая по плану Дональда Трампа должна быть передана американцам, и по некоторым другим вопросам. Поэтому переговорный процесс в тупике.

Вторая версия исходит из того, что план Трампа в целом по главным моментам, включая остановку огня по линии фронта, с Москвой уже согласован и сейчас дорабатывают оставшиеся небольшие спорные детали. Процесс может быть завершен уже в самое ближайшее время, после чего будет подписано перемирие.

Неожиданная готовность РФ обсуждать вопрос Запорожской АЭС, что раньше Москва отвергала, - это один из сигналов в пользу второй версии.

Впрочем, по одному лишь этому заявлению делать однозначные выводы рано. Оно может означать и попытку Москвы поддерживать диалог с США в условиях, когда по другим вопросам согласия нет.

Напомним, несколько дней назад глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не рассматривает передачу Запорожской АЭС под контроль представителей США.

При этом о возможности передачи Запорожской АЭС в собственность США заявлял президент Трамп.

В свою очередь Владимир Зеленский говорил, что передача ЗАЭС во владение Штатам невозможна.