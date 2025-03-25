Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава Белого дома Дональд Трамп хочет получить под контроль США Запорожскую АЭС. Однако, по словам Зеленского, "это не сработает".

Об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами.

"Я сказал Трампу: передача ЗАЭС не сработает. Она не будет работать без нас, не будет работать на Россию. Никто не будет давать электричество россиянам", – сказал он.

Зеленский добавил, что на ремонт Запорожской АЭС в Энергодаре потребуется 2-2,5 года - после этого она сможет работать.

Ранее стало известно, что США готовы взять в управление украинские АЭС ради достижения мира.

"Если это поможет достичь этой цели, пусть США управляют атомными электростанциями в Украине. Без проблем, мы можем это сделать", - сказал министр американской энергетики Крис Райт.

В Белом доме говорили, что Трамп считает, что если США будут владеть энергообъектами Украины, то это будет лучшим средством защиты инфраструктуры.

Между тем в России исключили передачу контроля над Запорожской АЭС. Назначенный россиянами "директор" станции Юрий Черничук заявил, что "никто, кроме России, не будет контролировать Запорожскую АЭС – её имущество принадлежит РФ".