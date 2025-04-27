Москва не рассматривает передачу Запорожской АЭС под контроль представителей Соединённых Штатов.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передают телеграм-каналы.

Напомним, соответствующее положение про этот ядерный объект вписано в плане по урегулированию российско-украинского конфликта, предлагаемом президентом США Дональдом Трампом, что публиковался в западных медиа.

По словам российского министра, при необходимости РФ объяснит США, что ЗАЭС "в надёжных руках и изменения в её подконтрольности невозможны".

Напомним, против идеи передать станцию под американский контроль – с дальнейшими поставками электроэнергии как Украине, так и России – выступал и президент Владимир Зеленский.

"Я сказал Трампу: передача ЗАЭС не сработает. Она не будет работать без нас, не будет работать на Россию. Никто не будет давать электричество россиянам", – заявил украинский лидер.

По данным Reuters, Киев вычеркнул этот пункт из плана Трампа и вписал вместо этого возвращение АЭС Украине.

Ранее в РФ заявляли, что не принимают идею совместного управления Запорожской АЭС.