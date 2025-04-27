Лавров дал понять, что Москва не рассматривает передачу американцам Запорожской АЭС
Москва не рассматривает передачу Запорожской АЭС под контроль представителей Соединённых Штатов.
Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передают телеграм-каналы.
Напомним, соответствующее положение про этот ядерный объект вписано в плане по урегулированию российско-украинского конфликта, предлагаемом президентом США Дональдом Трампом, что публиковался в западных медиа.
По словам российского министра, при необходимости РФ объяснит США, что ЗАЭС "в надёжных руках и изменения в её подконтрольности невозможны".
Напомним, против идеи передать станцию под американский контроль – с дальнейшими поставками электроэнергии как Украине, так и России – выступал и президент Владимир Зеленский.
"Я сказал Трампу: передача ЗАЭС не сработает. Она не будет работать без нас, не будет работать на Россию. Никто не будет давать электричество россиянам", – заявил украинский лидер.
По данным Reuters, Киев вычеркнул этот пункт из плана Трампа и вписал вместо этого возвращение АЭС Украине.
Ранее в РФ заявляли, что не принимают идею совместного управления Запорожской АЭС.