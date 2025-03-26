Россия не рассматривает возможность совместного с США управления Запорожской АЭС.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в беседе с журналистами.

По словам Новака, такие намерения ему неизвестны.

"Я думаю, что по атомной электростанции такой ситуации не рассматривается", - добавил Новак.

При этом в МИД РФ отметили, что прецедентов совместной эксплуатации АЭС в мировой практике нет. В ведомстве такой вариант считают недопустимым, поскольку он не позволит "должным образом обеспечивать ядерную и физическую ядерную безопасность и урегулировать вопросы гражданской ответственности за ядерный ущерб".

"Немаловажный аспект состоит в том, что тесное сотрудничество обладающих внушительным диверсионным потенциалом разведок стран НАТО с Украиной делает невозможным даже временный допуск представителей этих государств на ЗАЭС", - отметили в МИД.

Напомним, о возможности передачи Запорожской АЭС в собственность США заявлял американский президент Дональд Трамп.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский ответил, что передача ЗАЭС во владение Штатам невозможна.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ также заявляли, что Россия считает Запорожскую АЭС своим ядерным объектом и передавать контроль над ней никому не будет.