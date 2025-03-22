Бывший Внештатный советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович утверждает, что глава ГУР Кирилл Буданов предлагал Офису президента план по подрыву всех украинских АЭС.

Об этом он заявил в интервью, отвечая на вопрос, зачем США хотят контроля над украинскими атомными станциями.

По словам Арестовича, такой план разрабатывался на случая проигрыша в войне.

"Потому что они нас воспринимают обезьяной с гранатой. И просто опасные игрушки хотят взять под свой контроль. Они же знают про наши планы взорвать все атомные станции, если Украина будет проигрывать. Буданов носился с этим годика полтора назад. Типа, все, все взорвем, все российские, до которых дотянемся, все наши, чтобы никому не досталось. Носил это всерьез в офис, предлагал по принципу "сдохнем, но с собой всех утянем"", - рассказал эксперт.

Также он намекнул, что у Киева могут быть и планы по созданию ядерного оружия.

"Они знают про наши планы страшные, там Гороховский собирал на ядерное оружие, значит, надо контролировать. Что там группа невменяемых, поэтому лучше все опасные производства взять под контроль... Они отбирают у нас то, что может быть опасным для человечества и для нас самих в первую очередь", - добавил Арестович.

Ранее "Страна" анализировала идею президента США Дональда Трампа с АЭС в отдельном материале.

Также мы писали о том, что американский министр энергетики Крис Райт заявил, что США готовы управлять украинскими атомными электростанциями ради достижения мира.