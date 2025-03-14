Бывший советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович выступил с критикой экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, хотя ранее его поддерживал.

Об этом Арестович заявил в ходе интервью оппозиционной журналистке Юлии Латыниной, опубликованного в Телеграм.

"Залужного не выберут (в президенты Украины - Ред.). Он генерал, он не человек мира. Он – совершенно лишняя деталь в этой конструкции", – сказал экс-советник Банковой.

По его словам, Залужный – "человек прошлого", поскольку недавно заявил, что "США являются дестабилизатором мирового порядка".

"Такие люди не побеждают. А если победит, то год-полтора продержится у власти, и его снесут. Снесут его те, кто голосовал, потому что ему не будут давать денег на восстановление, а он столкнётся с необходимостью огромных выплат и стабилизации экономики", – объяснил Арестович.

При этом, по его мнению, Залужный выступил с критикой США после того, как американцы ему "дали понять, что он не будет президентом".

"Они его всесторонне оценивали еще года два назад, и он их не устроил по ряду качеств", - утверждает экс-советник ОП.

По мнению Арестовича, ещё один возможный вариант – Залужный сам не захотел становиться президентом, которому придётся сокращать армию, и потому начал озвучивать такие оценки.

Экс-советник ОП также считает, что Залужный транслирует британскую риторику в отношении Америки, хотя сам Лондон ведёт себя осторожно.

"Что Британия нам даёт? Новые ракетные комплексы, которые сбивают российскую баллистику? Нет – их дают Штаты. У британцев и европейцев нет вооружения. Британцы в финансовом кризисе", – добавляет Арестович.

"Мы видели, чем закончился храбрый демарш Зеленского в Овальном кабинете. Тем, что на следующие сутки в Лондоне ему сказали британцы – иди, родной, и договаривайся в Овальном кабинете снова. Мы ничем тебе не можем помочь", – поясняет Арестович.

Ранее Арестович заявил, что по итогам переговоров в Саудовской Аравии украинский лидер Владимир "Зеленский сломался".

Напомним, бывший советник считает, что "послевоенная эпоха будет без Зеленского".