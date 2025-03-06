Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины и посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что США "разрушают мировой порядок".

Об этом пишет The Times.

Экс-главком в своей речи в Chatham House заявил, что НАТО может прекратить свое существование, а Россия может напасть на Европу.

"Это не просто ось зла, пытающаяся пересмотреть мировой порядок… США разрушают мировой порядок. Очевидно, что Белый дом поставил под сомнение единство всего западного мира. А теперь Вашингтон пытается делегировать вопросы безопасности Европе без участия США", - заявил Залужный.

The Times пишет, что Залужного "прочат в будущие преемники президента Зеленского".

Напомним, согласно опросу Socis, в первом туре выборов президента Украины, если бы они прошли сейчас, победил бы Залужный, он получил бы голоса 27,2% опрошенных. Уровень доверия к бывшему главкому среди опрошенных украинцев составляет 73,7%.

Ранее Залужный ушел от ответа на вопрос об участии в будущих президентских выборах в Украине.