Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович подвел итоги переговоров Украины и США в Саудовской Аравии. По его мнению, "Зеленский сломался".

Соответствующий пост экс-советник Банковой опубликовал в своем телеграм-канале.

"Главная новость переговоров в Саудовской Аравии – не возможное перемирие и даже не возможный конец войны. Главная новость в том, что мы сломались. Что наша глупая, губительная стратегия дала трещину. Что, доведённые до края, мы наконец-то начали включать голову. Пока это всего лишь "предварительные ласки". Сейчас американцы начнут говорить с россиянами – и может всплыть много нюансов. Но сам факт, что вместо тупого упрямства мы хотя бы зашевелились – это уже маленькая победа", – написал Арестович.

"Мы могли бы сделать это раньше. Мы могли бы избежать тысяч ненужных смертей. Но Украина – это страна, которая начинает думать только тогда, когда её ставят на грань выживания. Теперь смотрим, насколько далеко хватит ума. А если нет – значит, продолжим цикл самоуничтожения", – добавил он.

Напомним, как сообщил Ермак, команды Украины и США на следующей неделе начнут обсуждать прекращение огня.

О том, как и почему поменялась позиция Зеленского по вопросу перемирия, мы писали в отдельном материале.