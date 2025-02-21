США и Россия договорились об уходе президента Украины в отставку после прекращения огня. Об этом заявляет бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, в настоящее время в США "мягко объясняют, что лучшее, что можно сделать, это добровольно уйти в отставку со всей своей кодлой, включая всех силовых министров, весь офис и так далее".

"Сценарий утвержден между Россией и США. Выглядит он примерно следующим образом. Приостановка огня. Зеленский уходит в отставку. Добровольно", - сообщил он.

Затем предполагается, что должен быть избран новый премьер, новый глава Верховной Рады, которые в "короткий период, 6-8 месяцев, стабилизируют страну, уточняют списки избирателей и так далее. Обеспечивают режим прекращения огня, демобилизацию армии, снятие военного положения и потом приводят страну к выборам".

"Послевоенная эпоха будет без Зеленского. Зеленский знает про этот сценарий. Именно поэтому он его бесит. Именно поэтому на него не согласен. Именно поэтому Келлог выходит без пресс-конференции. Это значит, что будут применены другие средства, для того чтобы он сообразил, что ему пора в отставку", - заявил бывший советник Банковой.

Отмечается и то, что Зеленскому может быть представлен "совсем другой разговор", если тот будет "упираться".

"Лучшее, что он может сделать, это уйти в отставку. Но он не пойдет. Он будет упираться. А значит, разговор будет совсем другой", - добавил Арестович.

Ранее газета New York Post сообщила, что в окружении Трампа советуют Зеленскому покинуть Украину.

Также западные СМИ пишут о том, что публичной атаке президента США на Владимира Зеленского предшествовало нарастающее ощущение разочарования действиями президента Украины в Белом доме.