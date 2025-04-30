В первом квартале 2025 года в США зарегистрировали сокращение внутреннего валового продукта на 0,3% в годовом исчислении. При этом средний рост американской экономики за предыдущие два года составлял 3%.

Об этом пишет Bloomberg.

Это сокращение стало первым с 2022 года.

Аналитики Bloomberg считают, что это произошло "из-за колоссального всплеска импорта до введения пошлин и более умеренных потребительских расходов, что является первым проявлением эффекта цепной реакции торговой политики президента Дональда Трампа".

"Американская экономика сократилась в начале года впервые с 2022 года из-за колоссального роста импорта до введения пошлин и снижения потребительских расходов", - говорится в статье.

Единственный положительный показатель - это затраты бизнеса на оборудование, которые показали наибольшую скорость роста за последние пять лет. Наибольшее влияние на размер этих расходов оказали закупки самолетов и компьютерной техники.

Ранее глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что уровень пошлин, введенных администрацией Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать рост инфляции в стране и замедление роста экономики.

В то же время президент США уверен, что пошлины идут на пользу Штатам и уже дают результат.