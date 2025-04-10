Отыграв назад с пошлинами президент США Дональд Трамп "признал, хотя и неохотно, суровые реалии экономики".

Об этом сообщает Washington Post в своей редакционной колонке, комментируя объявленную Трампом паузу в введении пошлин.

"В течение недели после объявления о введении многочисленных тарифов президент Дональд Трамп вел себя как легендарный король Кнуд - поставил трон на берегу и приказал приливу остановиться. Неделю спустя, когда ноги промокли, а вода продолжала прибывать, Трамп схватился за спасательный круг. Объявив о 90-дневной паузе в отношении большинства тарифов для всех стран, кроме Китая, он, пусть и неохотно, признал суровые реалии экономики, а также внешней и внутренней политики", - говорится в статье.

Издание приводит три причины, по которым американский лидер решил отложить тарифы.

1. Выход средств с рынка американских гособлигаций. Выводя свои деньги из долларов и продавая казначейские облигации США, "инвесторы рассказали Трампу то, о чем смолчали его ближайшие советники - об опасности начала торговых войн со всеми странами одновременно".

"Триллионы долларов стоимости были уничтожены на фондовых рынках, а финансовая система мигнула красным цветом", - пишет WP.

Особенно катастрофически падал спрос на 10-летние облигации.

"В периоды паники эти облигации обычно привлекают инвесторов. На сей раз их неспособность сделать это отражала падение уверенности в том, что правительство США погасит свои долги".

2. Трамп понял, что Соединенным Штатам нужны союзники для противодействия Китаю.

"Противостояние со второй по величине экономикой мира в условиях продолжительной торговой войны требует альтернативных и надежных поставщиков", - пишет WP, напоминая, что Трамп ввел пошлины против Японии, Вьетнама, Южной Кореи и Тайваня.

"Изначально, похоже, чиновники администрации по глупости полагали, что Трамп сможет заключить сделки с традиционными партнерами, такими как Япония, Южная Корея и Тайвань, чтобы объединиться против их общего противника в Пекине. Но неожиданно агрессивные пошлины Трампа против союзников, в том числе иррациональный 46-процентный тариф для Вьетнама, напугали эти страны. Китай стремится извлечь выгоду из любых разногласий и направил своего министра иностранных дел на встречу с японскими и южнокорейскими коллегами", - пишет издание.

3. Трампу не удалось достичь политического консенсуса по столь коренной перестройке экономики США.

"Его самые большие сторонники и спонсоры не воспринимали его протекционистскую риторику так серьезно, как они явно должны были. Они ожидали лишь скромных и целевых тарифов, более похожих на то, что он делал во время своего первого срока", - говорится в статье.

В частном порядке республиканцы также начали предупреждать помощников президента, что, если он не приостановит тарифы, демократы выиграют Палату представителей на промежуточных выборах 2026 года. Да и большинство республиканцев в Сенате окажется под угрозой.

"К среде политическая гравитация оказала свое влияние на президента. Опрос Economist-YouGov показал, что рейтинг одобрения Трампа упал с 48% две недели назад до 43%, а 80% американцев ожидают, что тарифы приведут к росту цен на товары, которые они покупают", - пишет издание.

"После того как Трамп наконец объявил о приостановке действия пошлин, индекс S&P 500 вырос на 9,5%, а технологический Nasdaq - на 12%. Этой новости действительно стоит радоваться. Но не стоит забывать, что 90-дневная пауза продлится только до 8 июля, а в это время торговая война с Китаем может обостриться. Другими словами, инвесторы, бизнесмены и потребители по-прежнему будут жить в условиях неопределенности. В долгосрочной перспективе Трампу и его команде следует разработать менее волатильную экономическую стратегию", - пишет Washington Post.

Напомним, накануне Трамп заявил о введении 90-дневной паузы в действии повышенных пошлин для тех стран, которые не ответили на действия США повышением сбора с импорта американских товаров. В этот период пошлины будут снижены на 10%.

Затем он объявил, что США обладают "оружием, о котором никто не знает", комментируя опасения эскалации из-за повышения пошлин.