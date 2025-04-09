Украина хотела бы отмены американских пошлин и ради этого готова обнулить свои пошлины на все американские товары.

Об этом заявил заместитель министра экономики Тарас Качка в интервью украинскому СМИ.

"Мы импортируем из США продукции на 3-4 миллиарда долларов. На эту продукцию мы имеем низкие пошлины или не имеем их вообще. Поэтому мы готовы обнулить пошлины на американскую продукцию. Думаю, при любой возможности будем говорить об этом с администрацией США. По их калькулятору и подходу так и должно быть", - сказал чиновник.

Он не считает целесообразным вводить ответные меры на пошлины Дональда Трампа.

"В самой прокламации написано, что если какая-то страна действует в ответ, то почти автоматически могут быть подняты ответные пошлины. Состоится эскалация. Я не уверен, что нам тоже нужно это делать. Мы все знаем, насколько у нас щепетильный диалог с США по другим трекам. Наш интерес – отменить пошлины, а не производить определенную эскалацию", - заявил Качка.

Он не стал отвечать на вопрос, планирует ли Украина использовать тему тарифов в разговоре касательно сделки о недрах.

"Не буду спекулировать на эту тему, но очевидно, что у нас в повестке дня все эти вопросы. Мы будем инициировать отмену тарифов", - сообщил чиновник.

Отметим, что Украина продает в США значительно меньше продукции, чем покупает.

Пошлины уже начали сказываться: товары стоимостью свыше 800 долларов, пересылаемые почтой из Украины в США, будут облагать дополнительными пошлинами в 10%.

Какими будут последствия введения Трампом пошлин для Украины и мира, мы разбирали в отдельном материале.