Соединенные Штаты повысили импортную пошлину на китайские товары до уровня 104%.

Об этом сообщила в соцсети X корреспондент Fox News Джеки Хейнрих со ссылкой на Белый дом.

Отмечается, что тарифы вступят в силу, потому что Китай не уложился в сроки отмены ответных пошлин.

Между тем, как сообщает Bloomberg, акции американских компаний снова падают на фоне новости о введении пошлин в 104% на китайские товары.

Напомним, вчера вечером Трамп заявил, что США введут дополнительные 50%-е тарифы на китайский импорт, если Пекин не отменит свои 34%-е пошлины на американский импорт, которые ввел в ответ на недавние пошлины Вашингтона.

Пекин ответил, что не поддастся давлению.

Ранее Трамп осудил Китай за введенные ответные тарифы и напомнил, что призывал этого не делать, обещая продолжить повышать ставки.

Мы разбирались в отдельном материале, что означают введенные в США пошлины на товары.

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