Миллиардер и глава Департамента эффективности госуправления США (DOGE) Илон Маск призывает американского президента Дональда Трампа отменить взаимные пошлины.

Об этом сообщает газета The Washington Post.

По данным издания, окружение Маска также призывает его повлиять на тарифную политику Трампа.

"Спор между президентом и одним из его самых влиятельных советников происходит всего за несколько недель до того, как ожидается, что Маск, самый богатый человек в мире, покинет свой пост в администрации", - пишет WP.

На выходных Маск обрушился с критикой на чиновника администрации, сыгравшего ключевую роль в разработке тарифов, торгового советника Белого дома Питера Наварро.

"Получить степень доктора философии по экономике в Гарварде - это плохо, а не хорошо", - написал Маск.

Также он публично призвал ввести "нулевые тарифы" между США и Европой, чтобы фактически создать "зону свободной торговли".

"Я надеюсь, что будет согласовано, что и Европа, и Соединенные Штаты должны, по моему мнению, в идеале перейти к ситуации с нулевыми тарифами, фактически создав зону свободной торговли между Европой и Северной Америкой", - сказал предприниматель.

Его брат Кимбал Маск в понедельник также раскритиковал тарифы, назвав их "структурным, постоянным налогом для американского потребителя".

В Bloomberg отмечают, что из-за тарифов состояние главы Tesla впервые с ноября опустилось ниже 300 миллиардов долларов.

Напомним, недавно Маск заявил об угрозе банкротства США. По словам миллиардера, проблема кроется в дефиците федеральных расходов.

Между тем, как сообщили западные медиа, Еврокомиссия предложила ответные пошлины в отношении США с 16 апреля.