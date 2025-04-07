Еврокомиссия (ЕК) предложила ответные тарифы в отношении США на уровне 25% с 16 апреля.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на конфиденциальный документ ЕК, направленный странам-членам Евросоюза на согласование.

Как пишет Reuters, тарифы предлагается вводить в три этапа: первый пакет - с 16 апреля, второй - с 16 мая, третий - с 1 декабря.

Агентство утверждает, что Еврокомиссия изъяла из списка попадающих под ввозные пошлины товаров виски. Вашингтон ранее пригрозил ввести отдельный тариф в размере 200% на вино из ЕС, если виски попадет под европейские пошлины. Как отмечали эксперты, такой шаг американской администрации нанес бы тяжелый удар по Италии, Франции и ряду других южных стран ЕС.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюз введет первые ответные тарифы в отношении США 15 апреля, а следующие - 15 мая, если не будет прогресса на переговорах.

При этом в качестве переговорной позиции ЕС хочет предложить Трампу установить взаимные нулевые пошлины на промышленные товары.

"Мы по-прежнему готовы к переговорам с США. Мы предлагали нулевые тарифы на промышленные товары, чего мы уже добились со многими торговыми партнерами, так как Европа всегда готова к хорошей сделке. Мы сохраняем это предложение на столе", - заявила глава ЕК.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон говорил, что Евросоюз должен ответить на введенные Дональдом Трампом пошлины, нацелившись на американские технологии и услуги. В частности, в Париже призвали ЕС применить налог на цифровые услуги к американским компаниям уже к концу апреля.

В свою очередь у Трампа призвали другие страны не принимать ответных мер на новые пошлины США.