Пивной бизнес в ЕС может понести огромные убытки из-за американских пошлин. Иллюстративное фото: bhmpics.com

Американские тарифы на ввоз пива, введённые президентом Дональдом Трампом, могут лишить страны Европы ста тысяч рабочих мест.

Об этом сообщает британская газета Financial Times.

Так, пошлины в 25% могут привести к полному закрытию отдельных пивоварен. Производственное объединение Brewers of Europe, в которое входят такие гиганты пивного производства как AB InBev, Heineken и Carlsberg, уже обратилось к Еврокомиссии с просьбой защитить их от американских санкций.

В частности, компании просят выяснить, касается ли установленная Вашингтоном ставка всего пива или только баночного. В указаниях министерства торговли США от 3 апреля говорится, что тарифы вводятся по категориям "пиво" и "пустые алюминиевые банки".

"Мы призываем Еврокомиссию воспользоваться дипломатическими каналами и, будь то путём переговоров или ответных мер, найти способ снизить тариф, побочной жертвой которого стали и мы", – цитирует издание слова генерального секретаря Brewers of Europe Джулии Леферман.

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Ранее в Le Figaro писали, что пошлины Трампа на европейский алкоголь "потенциально смертельны для многих игроков".

Напомним, США призвали другие страны не принимать ответных мер на новые торговые ограничения, введённые президентом.

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