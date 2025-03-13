Американский бизнесмен и глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск заявил об угрозе банкротства США.

Об этом он написал в собственной социальной сети Х.

Он отреагировал на пост, в котором говорится, что "Америка глубоко убыточна, и если сторонние люди перестанут давать нам деньги в долг, мы обанкротимся. Так что, если вы не знали, если вы все еще желаете краха DOGE (управления по сокращению госрасходов, которое возглавляет Маск - Ред.), вы желаете дефолта Америки".

По словам миллиардера, проблема кроется в дефиците федеральных расходов.

"Если дефицит федеральных расходов не будет устранен, Америка обанкротится", - написал он в Х.

Напомним, Маск говорил, что одним из главных приоритетов президента Дональда Трампа будет сокращение государственного долга США.

Ранее Трамп наложил на главу DOGE новые ограничения. Он созвал своих министров и в присутствии Илона Маска сообщил, что миллиардер может только давать рекомендации департаментам, но не принимать односторонних решений по кадровому обеспечению и политике.