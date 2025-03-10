"Украинские IP-адреса". Илон Маск заявил о массированной кибератаке на социальную сеть Х
Социальная платформа X, принадлежащая соратнику президента США миллиардеру Илону Маску, стала недоступна для большинства пользователей по всему миру уже более трёх часов.
Сообщения со снимком "висящих" страниц соцсети распространилась в телеграм-каналах.
Вскоре владелец компании Илон Маск заявил, что в отношении платформы X была предпринята масштабная кибератака.
По его словам, были вовлечены ресурсы большой скоординированной группы или целой страны.
Маск также заявил о наличии "украинских IP-адресов", причастных к массированной кибератаке на его социальную сеть Х.
Ранее премьер Словакии Роберт Фицо обвинил Украину в кибератаке, которой подверглась национальная страховая компания.
Напомним, после масштабной кибератаки россиян на госреестры Украина разместит базы данных в Эстонии и Латвии.
В Украине проходит 1111-й день полномасштабного вооружённого конфликта с ФР. Последними новости с главными событиями 10 марта 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.
Накануне украинские военные сообщали,что ВСУ потеряли село Константинополь к западу от Курахово в Донецкой области. По данным Deep State, Константинополь находится под контролем украинской армии. Перед этим о захвате поселка заявляло минобороны РФ, но Киев этого не подтверждал. Вчера в РФ заявили о взятии деревни Малая Локня в Курской области, где находится главный укрепрайон ВСУ к северу от Суджи. Потерю Малой Локни подтвердил и Deep State.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.