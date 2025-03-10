Социальная платформа X, принадлежащая соратнику президента США миллиардеру Илону Маску, стала недоступна для большинства пользователей по всему миру уже более трёх часов.

Сообщения со снимком "висящих" страниц соцсети распространилась в телеграм-каналах.

Вскоре владелец компании Илон Маск заявил, что в отношении платформы X была предпринята масштабная кибератака.

По его словам, были вовлечены ресурсы большой скоординированной группы или целой страны.

Маск также заявил о наличии "украинских IP-адресов", причастных к массированной кибератаке на его социальную сеть Х.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо обвинил Украину в кибератаке, которой подверглась национальная страховая компания.

Напомним, после масштабной кибератаки россиян на госреестры Украина разместит базы данных в Эстонии и Латвии.

В Украине проходит 1111-й день полномасштабного вооружённого конфликта с ФР. Последними новости с главными событиями 10 марта 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне украинские военные сообщали,что ВСУ потеряли село Константинополь к западу от Курахово в Донецкой области. По данным Deep State, Константинополь находится под контролем украинской армии. Перед этим о захвате поселка заявляло минобороны РФ, но Киев этого не подтверждал. Вчера в РФ заявили о взятии деревни Малая Локня в Курской области, где находится главный укрепрайон ВСУ к северу от Суджи. Потерю Малой Локни подтвердил и Deep State.

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