Космический корабль Starship компании SpaceX Илона Маска взорвался во время очередного испытательного запуска.

Это был восьмой испытательный запуск.

После взлёта ракета-носитель Super Heavy вернулась на стартовую площадку, но сам корабль и вторая часть ракеты взорвались.

BBC сообщает, что на высоте около 150 км примерно через 10 минут после запуска и вскоре после отделения от ракеты-носителя корабль начал хаотично вращаться, из него полетели искры, после чего связь прервалась.

Ракета-носитель благополучно приземлилась на стартовой площадке Starbase в американском штате Техас.

В SpaceX заявили, что проанализируют последний запуск, чтобы понять причину аварии.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело временные ограничения на полеты в нескольких аэропортах штата Флорида из-за потенциальной угрозы падения обломков Starship.

Напомним, Илон Маск планирует запустить на Марс пять кораблей Starship без экипажа.

А в начале лета лунный корабль Starship компании SpaceX потерял управление на высоте 50 км, но сумел приводниться в Индийском океане.