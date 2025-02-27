Кэти Перри собралась на орбиту. Иллюстративное фото – Фейсбук

Известная исполнительница популярной музыки Кэти Перри станет космической туристкой – певица полетит в космос на корабле владельца торговой площадки "Амазон" миллиардера Джеффа Безоса.

Об этом сообщается на сайте аэрокосмической компании Blue Origin.

40-летняя Кэти гордится тем, что входит в первый полностью женский экипаж Blue Origin и надеется, что её путешествие вдохновит её дочь и других людей тянуться к звёздам в прямом и переносном смысле.

Эта миссия станет 11-м полетом человека в рамках программы New Shepard и 31-м в её истории. На сегодняшний день в рамках New Shepard 52 человека пересекли линию Кармана – международно признанную границу космоса. Это будет первый полностью женский экипаж не только в истории проекта, но и с момента одиночного полёта советского космонавта Валентины Терешковой в 1963 году.

В экипаж космических туристов помимо Перри вошли соведущая "CBS Mornings" Гейл Кинг и невеста Безоса Лорен Санчес. Миссия NS-31 запланирована на весну.

Перри – самая продаваемая исполнительница в истории лэйбла Capitol Records и одна из самых продаваемых всех времён с более чем 115 миллиардами прослушиваний. Кэти активно участвует в благотворительности, в том числе в качестве посла доброй воли ЮНИСЕФ и владелицы фонда Firework Foundation, который поддерживает детей из неблагополучных сообществ.

 

Снимок заголовка на blueorigin.com

Ранее перевозивший космических туристов корабль SpaceX достиг рекордного отдаления от Земли.

Также мы публиковали кадры, как космический корабль Starship развалился в воздухе в ходе неудачного запуска.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться