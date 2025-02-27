Известная исполнительница популярной музыки Кэти Перри станет космической туристкой – певица полетит в космос на корабле владельца торговой площадки "Амазон" миллиардера Джеффа Безоса.

Об этом сообщается на сайте аэрокосмической компании Blue Origin.

40-летняя Кэти гордится тем, что входит в первый полностью женский экипаж Blue Origin и надеется, что её путешествие вдохновит её дочь и других людей тянуться к звёздам в прямом и переносном смысле.

Эта миссия станет 11-м полетом человека в рамках программы New Shepard и 31-м в её истории. На сегодняшний день в рамках New Shepard 52 человека пересекли линию Кармана – международно признанную границу космоса. Это будет первый полностью женский экипаж не только в истории проекта, но и с момента одиночного полёта советского космонавта Валентины Терешковой в 1963 году.

В экипаж космических туристов помимо Перри вошли соведущая "CBS Mornings" Гейл Кинг и невеста Безоса Лорен Санчес. Миссия NS-31 запланирована на весну.

Перри – самая продаваемая исполнительница в истории лэйбла Capitol Records и одна из самых продаваемых всех времён с более чем 115 миллиардами прослушиваний. Кэти активно участвует в благотворительности, в том числе в качестве посла доброй воли ЮНИСЕФ и владелицы фонда Firework Foundation, который поддерживает детей из неблагополучных сообществ.

Ранее перевозивший космических туристов корабль SpaceX достиг рекордного отдаления от Земли.

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