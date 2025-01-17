Украина после масштабной хакерской атаки на государственные реестры разместит "определенную инфраструктуру" на территории Эстонии и Латвии.

Об этом сообщила министр юстиции Украины Ольга Стефанишина.

По ее словам, все реестры Министерства юстиции, пострадавшие из-за кибератаки российских хакеров, полноценно возобновят работу в понедельник, 20 января.

Напомним, о сбое в работе реестров стало известно 19 декабря, когда российские хакеры объявили о взломе цифровых баз данных Министерства юстиции Украины.

Осуществлённая кибератака россиян на госреестры Украины затруднила открытие счетов в банках и получение кредитов.

В то же время после кибератаки на госреестры Кабмин продлил на месяц действующие бронирования от мобилизации.

Первые государственные реестры после массированной кибератаки заработали только 30 декабря.

Мы подобно рассказывали, как в Украине легли все госреестры, и объясняли, что это значит для рядовых граждан и бизнеса.

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