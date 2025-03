Американский миллиардер Илон Маск назвал главу Министерства иностранных дел Польши Радослава Сикорского, с которым у него ранее случилась перепалка в соцсети, марионеткой американского инвестора Александра Сороса.

Публикация с таким обвинением появилась в социальной сети Маска Х.

Бизнесмен прокомментировал публикацию Войцеха Павелчика о том, что Сикорский женат на американском историке, журналистке и лауреате Пулитцеровской премии Энн Эпплбаум, которая работала в The Economist и The Spectator и была членом редакционной коллегии The Washington Post, а также он дружит с Александром Соросом, сыном и наследником миллиардера Джорджа Сороса.

"Да, он марионетка Сороса", - написал Маск.

Напомним, между главой DOGE Маском, государственным секретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел Польши Сикорским произошла перепалка по поводу предоставления спутникового интернета Starlink для Украины. После этого публичного конфликта с командой Трампа членам польского правительства раздали инструкции с рекомендацией "осторожно" комментировать заявления американских политиков, пишет Onet. При этом Варшава не считает ошибочным вступление Сикорского в спор с американцами.

Вообще Маск часто нелестно высказывается о европейских политиках. Так, недавно он обвинил Европу в стремлении к "вечной войне" в Украине.