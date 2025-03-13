Европейский суд по правам человека(ЕСПЧ) обязал Украину выплатить компенсации жертвам трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, во время которой произошел пожар в Доме профсоюзов.

Родственники 25 погибших в тот день, вместе с 3 выжившими после пожара обратились с несколькими исками в ЕСПЧ.

Большинством истцов оказались участники Антимайдана, однако также были и сторонники Майдана вместе со случайными прохожими.

Все они обвинили Украину в бездействии, что привело к жертвам. Суд пришел к выводу, что "дезинформация и пропаганда со стороны России сыграли свою роль в трагических событиях", но это не снимает ответственности с Украины, которая ничего не сделала для спасения людей, а позже - для наказания виновных.

Суд пришел к выводу, что одесская полиция "не сделала практически ничего", чтобы предотвратить нападение на митингующих, проигнорировала многочисленные оперативные данные о подготовке беспорядков, "отправка пожарных машин на место пожара была намеренно задержана на 40 минут, а полиция не вмешалась, чтобы помочь эвакуировать людей" из Дома профсоюзов.

Руководитель областного ГСЧС Владимир Боделан лично давал указание не отправлять машины на тушение пожара, при этом против него не возбудили уголовное дело, позволив позже сбежать в Россию. Отмечается, что местные власти под видом "уборки" сознательно уничтожали доказательства на месте трагедии.

Родственники погибших, подавшие иск, должны получить 15 тысяч евро компенсации, а пострадавшие истцы - по 12 тысяч евро. Один истец также получит 17 тыс. евро.

Подробнее об этой трагедии "Страна" рассказывала в отдельном материале.