Мир находится в "заключительном акте" президентства Владимира Зеленского. Об этом заявил высокопоставленный украинский чиновник изданию Financial Times.

По данным издания, в политических кругах Киева уже обсуждают то, как долго Владимир Зеленский останется у власти после "фиаско" в Овальном кабинете, а администрация президента США Дональда Трампа не скрывает своего желания работать с новым украинским лидером.

"Администрация Трампа, вероятно, отвернется от Зеленского, если он будет противиться сделке (о завершении войны в Украине - Ред.), которую он считает неприемлемой. Президент США уже поставил под сомнение легитимность украинского лидера, назвав его "диктатором" - нарратив, продвигаемый Кремлем, и призвав к новым выборам. Некоторые союзники Трампа призвали Зеленского уйти в отставку после его ссоры с президентом в Овальном кабинете. Украинские чиновники рассматривают это как кампанию по дестабилизации, вдохновленную Москвой, которая посеет раскол в украинском обществе в особенно трудный момент", - пишет FT.

Оппозиционные политики, хотя и поддержали Зеленского после конфликта с Трампом, "на самом деле готовятся к выборам, формируют альянсы и тестируют публичные сообщения", налаживают связи с Белым домом и республиканцами, отмечает издание.

В "Евросолидарности" Петра Порошенко заявили, что Зеленский "остается эгоистичным, самовлюбленным и высокомерным в своих отношениях как внутри Украины, так и с международными партнерами".

Опросы показывают, что экс-главком ВСУ и посол Украины в Британии Валерий Залужный одержит убедительную победу над Зеленским, но он "может оказаться не тем более сговорчивым президентом, которого ищет Вашингтон".

Подробнее об украинских политических раскладах после конфликта в Белом доме мы писали в отдельном материале.

Напомним, Зеленский заявил, что выборы в Украине проведут после окончания войны и отмены военного положения.