Президент США Дональд Трамп уверен, что введенные им пошлины приносят экономике страны пользу.

В своих соцетях он опубликовал пост, в котором рассказал о том, какие, по его мнению, уже есть достижения благодаря пошлинам.

"Цены на нефть снижаются, процентные ставки падают (медлительный ФРС должен снизить ставки!), цены на продукты питания снижаются, инфляции нет, а долгое время эксплуатируемые США теперь каждую неделю получают миллиарды долларов от стран, которые раньше их использовали, благодаря уже введённым тарифам", - написал Трамп.

Он также осудил Китай за введенные ответные тарифы и напомнил, что призывал этого не делать, обещая продолжить повышать ставки. Но конкретных угроз не озвучил.

Сегодня мы рассказывали, что из-за введения пошлин по всей планете снижаются цены на нефть и ключевые криптовалюты, а также падают биржевые индексы. Так, нефть марки Brent упала до минимума с апреля 2021 года, подешевев до 63 долларов за баррель.

Какими будут последствия введения Трампом пошлин для Украины и мира, мы разбирали в отдельном материале.