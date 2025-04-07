Товары стоимостью до 800 долларов, пересылаемые почтой из Украины в США, пока не будут облагать дополнительными пошлинами в 10%, которые ввел Дональд Трамп.

Об этом сообщает "Укрпочта".

"На весь импорт в США будет минимум 10% таможенных пошлин. Однако беспошлинный предел 800 долларов США (de minimis) останется, пока министр торговли не определит, что была введена функциональная система для фиксации и сбора пошлин на эти товары. Так что таможенные пошлины на товары стоимостью менее 800 долларов США платить не придется", - сказано в публикации компании.

В "Укрпочте" добавили, что если товар в посылке дороже 800 долларов США, то к нему применят таможенную пошлину в 10%.⠀

Напомним, в конце марта стало известно, что со 2 апреля США вводят взаимные пошлины на продукцию из всех стран, которые взимают пошлины на американские товары. На импорт из большинства стран мира в США ввели базовую пошлину в размере 10% (такую ставку получили, в частности, Украина, Австралия и Саудовская Аравия). А в отношении почти 60 государств пошлины значительно выше.

Какими будут последствия введения Трампом пошлин для Украины и мира, мы анализировали в отдельном материале.