Соединённые Штаты уже начали взимать пошлины, объявленные президентом Дональдом Трампом на товары из других стран.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

По данным издания, США уже взимают 10-процентные тарифы с ряда стран. Пока эта норма вступила в силу в морских портах.

Со среды Вашингтон начнёт взимать более высокие проценты от стоимости товаров своих 57-ми крупнейших торговых партнёров, включая ЕС и Китай.

Это подтверждает и министр торговли США Говард Лютник. Он заявил, что новые тарифы начинают действовать без отсрочек и невзирая на желание ряда стран провести переговоры по этой теме.

"Нет никакой отсрочки. Президенту нужно перезагрузить мировую торговлю: у всех есть торговый профицит, а у нас – торговый дефицит", – заявил Лютник в интервью телеканалу CBS в ответ на вопрос о том, рассматривает ли Трамп возможность отложить введение пошлин в действие.

Тем временем мировые лидеры планируют провести переговоры с американским президентом для снижения или отмены тарифов против их стран. Так, сегодня в Вашингтоне ожидают появление премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Также с Трампом хотят провести телефонный разговор главы Японии, Тайваня и Вьетнама.

При этом Reuters напоминает, что указ Трампа освободил от новых пошлин тысячу категорий товаров, таких как фармацевтика, уран и полупроводники (возможность обложения их пошлинами на рассмотрении).

Между тем, как свидетельствуют котировки, все криптовалюты показывают падение.

За последний час они показывают падение от одного до трех процентов. При этом недельное падение по ряду монет было на 10-14%.

Биткоин за последние сутки упал на 4%, а эфир - на 9%.

Цены на криптовалюты упали вслед за американским фондовым рынком после тарифов, которые ввел Трамп - на фоне опасений инвесторов по поводу глобальной рецессии, пишет профильное издание Coindesk.

Ранее бывший член Совета НБУ Виталий Шапран предположил, что Дональд Трамп может предложить покупку "входного билета" пострадавшим от повышения пошлин странам.

Напомним, у Трампа призвали не принимать ответных мер на новые пошлины США.

Мы разбирались в отдельном материале, как новые пошлины Трампа ударят по миру и что это значит для Украины.