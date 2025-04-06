Президент США Дональд Трамп не стал вводить тарифы против России, поскольку Соединенные Штаты ведут с ней переговоры.

Об этом заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в комментарии телеканалу ABC News.

По его словам, Трамп принял решение "не смешивать эти два вопроса".

"Россия не была включена в список введенных США пошлин, поскольку Вашингтон в настоящее время ведет с ней переговоры", - заявил Хассетт.

Он подчеркнул, что из-за позиции сохранения жизней людей, которые погибают в ходе конфликта, вносить вопрос пошлин в повестку двухсторонних переговоров было бы контрпродуктивно.

Хассетт также подчеркнул, что отсутствие России в списке стран, к которым будут применены пошлины, не означает, что к ней будут относиться иначе, чем к любой другой стране.

Напомним, в Белом доме уже комментировали то, почему Россия не вошла в список стран, в отношении которых были введены пошлины. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что санкции против России уже и так "исключают любую значимую торговлю".

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